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Kıbrıs Raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Sunulacak

Kıbrıs Raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Sunulacak

11 Ekim 2018 Perşembe 07:34
Kıbrıs Raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Sunulacak

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES'İN, KIBRIS SORUNU İÇİN GÖREVLENDİRDİĞİ GEÇİCİ ÖZEL DANIŞMANI JANE HOLL LUTE'UN TARAFLARLA İSTİŞARELER YÜRÜTEREK HAZIRLADIĞI RAPORU 15 EKİM'DE BM GÜVENLİK KONSEYİNE SUNACAĞI AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişareler yürüterek hazırladığı raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, beklenen rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lute'un Kıbrıs konusunda ilgili tüm taraflarla istişareler yürüttüğünü ve Genel Sekreter'i görüşmelerine ilişkin bilgilendirdiğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in rapor hakkında BM Güvenlik Konseyini de bilgilendireceğini ifade etti. 

Kıbrıs raporu, 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Guterres tarafından sunulacak, 30 Ekim'de ise görüşülecek.

Raporun açıklanmasının ardından Guterres'in, Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar vermesi bekleniyor. 

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin 50 yıl aradan sonra "Müzakerelere kaldığı yerden devam edilsin." demesini beklemediklerini ve başarıya götürmeyecek müzakerenin Kıbrıs'ı daha fazla böleceğini ifade etmişti. 

 KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Son Güncelleme: 11.10.2018 10:40
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