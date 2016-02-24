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Kıbrıs Postası Yönetimi, Gazetenin KÂğıt Baskılı Versiyonunu Durdurma Kararı Aldı

Kıbrıs Postası gazetesi yönetimi, gazetenin kâğıt baskılı versiyonunu durdurma kararı alıp, tüm yatırım ve iş gücünü, liderliğini sürdürdüğü dijital ortama yönlendirme kararı aldığını bildirdi.

Kıbrıs Postası Yönetimi, Gazetenin KÂğıt Baskılı Versiyonunu Durdurma Kararı Aldı

Kıbrıs Postası gazetesi yönetimi, gazetenin kâğıt baskılı versiyonunu durdurma kararı alıp, tüm yatırım ve iş gücünü, liderliğini sürdürdüğü dijital ortama yönlendirme kararı aldığını bildirdi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 09:37
Kıbrıs Postası Yönetimi, Gazetenin KÂğıt Baskılı Versiyonunu Durdurma Kararı Aldı
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KARAR 29 ŞUBAT İTİBARI İLE HAYAT BULACAK

REŞAT: “KIBRIS POSTASI BASILI VERSİYONU 29 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ SON KEZ BAYİLERDE YERİNİ ALACAK. O TARİHTEN SONRA İSE HABERLER BİR AN BİLE BEKLETİLMEDEN, SADECE DİJİTAL ORTAMDA OKUYUCULARI İLE BULUŞACAK”

Lefkoşa Kıbrıs Postası gazetesi yönetimi, gazetenin kâğıt baskılı versiyonunu durdurma kararı alıp, tüm yatırım ve iş gücünü, liderliğini sürdürdüğü dijital ortama yönlendirme kararı aldığını bildirdi.

Kıbrıs Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat yaptığı yazılı açıklamada, “Medyanın dünyadaki değişen trendlerine ayak uydurmak, zaten medya grubumuzun amiral gemisi konumundaki dijital ayağımız olan www.kibrispostasi.com‘un beklentilerin üzerinde büyümesi ve Kıbrıs Postası okuyucusunun bizleri dijitale daha fazla ağırlık vermemiz konusunda yönlendirmesi ile alınan bu karar 29 Şubat itibarı ile hayat bulacak” dedi.

“Okuyucularımızın gün geçtikçe istatiksel olarak gözlemeyebileceğimiz bir şekilde, artık ağırlıklı olarak haberleri www.kibrispostasi.com‘dan takip etmeye daha fazla yönelmeleri, son bir yılda tüm öngörülerin üzerinde bir şekilde artması, bu stratejik kararı daha önceki orta vadeli planlarımızda düşündüğümüz süreden önce almayı gerektirdi” ifadelerine yer veren Reşat, Amerikan, İngiliz ve Türk medyasının önde gelen bazı yayınlarının kâğıt baskıdan çıkıp, dijital ortamda yayın hayatlarını sürdürme kararı aldıklarına işaret ederek, “Kıbrıs Postası bu kararı alırken, bu trendin Kıbrıs’taki öncüsü olma görevini de üstlenmiş oldu” dedi ve şunları belirtti:

“GAZETE KAPANMADI AKSİNE…”

“Dijital bacağımızı daha da geliştirmek için ise projelerimiz hazır ve uygulamaya geçirilmesi için ilgili tarihi beklemektedir.

Kıbrıs Postası artık sadece konvansiyonel kâğıda basılı versiyonunu okuyucular ile buluşturmayacak. Medyada yer alan ‘gazete kapandı’ ifadelerinin, bu anlamda gerçekleri yansıtmadığını ifade etme gerekliği doğmuş bulunuyor.

Gazete kapanmadı; aksine zaten tartışmasız lider konumda olduğu dijital versiyonunu, gerek teknik gerekse de içerik bakımından zenginleştirerek, orijinal sloganı olan ‘Bugünün Haberini Yarına Bırakma’ prensibi ile yayınlarına internet ortamı üzerinden ve anlık gelişmelerle, eskisinden daha yoğun bir şekilde devam ettirecek.

Alınan karar, sektörün nereye doğru gittiğini önceden kestirip, ona göre vaziyet almanın zâruri kıldığı bir karardır.

Gazetenin basılı versiyonunun hazırlanması için bizlerle birlikte çalışan bazı personel ile, artık baskı yapmayacak oluşumuz nedeni ile, üzülerek yollarımız ayırdık.

Kıbrıs Postası basılı versiyonu, 29 Şubat Pazartesi günü son kez bayilerde yerini alacak ve o tarihten sonra ise haberler bir an bile bekletilmeden, sadece dijital ortamda okuyucuları ile buluşacak.

Bir başka ifadeyle, bugünün haberini artık yarına bırakmıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
AldıKararıDurdurma
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