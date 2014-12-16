Kıbrıs Pansendikal Forumu Daimi Komitesi” Toplanarak Kararlar Aldı

FAALİYET PLANI HAZIRLANDI

KTAMS, PASİDİ, SΕΚ, TÜRK-SEN, PΕΟ ve DEV-İŞ tarafından oluşturulan iki toplumlu “Kıbrıs Pansendikal Forumu Daimi Komitesi” toplanarak, önümüzdeki yıl için bir faaliyet planı hazırladı.

KTAMS, PASİDİ, SΕΚ, TÜRK-SEN, PΕΟ ve DEV-İŞ sendikaları yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözüm süreçlerine ülke sendikal hareketinin katkısının güçlenmesi çabası çerçevesinde, Kıbrıslı Türk- Kıbrıslı Rum emekçilerin arasında diyalogun ve ortak faaliyetin güçlenmesi için KPF’nin yeniden faaliyete geçirilmesi olanağıyla geçtiğimiz aylarda bir araya geldiğini bildirdi.

Hazırlanan faaliyet planının iki eksenli olduğu ifade edilirken, iki eksenin temelini “Kıbrıs Pansendikal Forumu” başlıklı programın yaşama geçirilmesi ve faaliyetlerin zenginleştirilmesi oluşturuyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1.Eksen: ‘Yurdumuzun geleceği için diyalog içerisindeki Kıbrıs Pansendikal Forumu’ başlıklı programın yaşama geçirilmesi. Bu program çerçevesinde, KPF gelecekte yeniden birleşen Kıbrıs’ta ekonomik ve sosyal bütünlükle ilgili bir dizi konuda konferanslar organize edecektir. Konferansların odaklanacağı konular: sendikal özgürlükler ve haklar, istihdamda eşitlik, sosyal güvenlik ve sosyal koruma, toplu müzakere, sürdürülebilir ve bütünsel ekonomik kalkınma vb.

Bu faaliyetler ΕΕΑ Grants ( Avrupa Ekonomik Alanı Finans Mekanizması) tarafından finanse edilecektir. Faaliyetler Kıbrıs sorununun çözümünden Kıbrıs halkının sağlayacağı ekonomik ve sosyal yararlarla ilgili bir konferansla bağlantılı olacak bir şekilde KPF Genel Kurulu’nun toplantısıyla başlayacaktır. KPF Genel Kurulu 2015’in Ocak ayının 30’unda toplanacaktır.

2. Eksen: Diğer faaliyetler. Daimi Komite önümüzdeki dönemde KPF’nun faaliyetlerini zenginleştirmeye yönelik faaliyetlere ilişkin aşağıdaki gibi önerileri bu eksene dahil etti:

KPF’nin ücretler ve sosyal güvenlikle ilgili daha önceki araştırmalarının güncellendirilmesi; Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan sendikal örgütlerin bir araya gelecekleri bir uluslararası buluşmanın gerçekleştirilmesi; Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin bir araya gelmelerine katkıda bulunacak kültürel, sportif ve eğlendirici etkinlikler. Bu faaliyet planının yaşama geçirilmesine ve faaliyetlerin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi kısa zamanda yayınlanacaktır”