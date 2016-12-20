Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, perşembe günü yeniden bir araya geliyor. Ara bölgede gerçekleşecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.

AKINCI İLE ANASTASİADİS PERŞEMBE SABAHI SAAT 11.00’DE BİR ARAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, perşembe günü yeniden bir araya geliyor.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede yer alacak görüşme, saat 11.00’de başlayacak.

AKINCI-EIDE YARIN GÖRÜŞECEK

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, liderler görüşmesi öncesi iki liderle de ayrı ayrı görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’yi yarın saat 17.00’de kabul edecek.

Öte yandan müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis de müzakerelere yarın devam edecek.

Mont Pelerin sonrası müzakerelerini yoğunlaştırarak, haftada 3 defa buluşma kararı alan müzakereciler dünkü görüşmelerinde çözümün uygulanmasına ilişkin esaslar ile AB konularını ele aldı.