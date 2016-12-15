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15 Aralık 2016 Perşembe 12:11

Kıbrıs Müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde müzakereciler bugün yeniden bir araya geldi.

Kıbrıs Müzakereleri
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MÜZAKERECİLER BUGÜN YENİDEN BİRARAYA GELDİ

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde müzakereciler bugün yeniden bir araya geldi.

TAK muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in saat 10.00’da başlayan görüşmesinde, çözümün uygulanmasına ilişkin esaslar ele alınıyor.

Müzakereciler, Mont Pelerin zirvesinin ardından başlattıkları yoğunlaştırılmış görüşmelerde, federal yasama, yargı, federal hükümetin yetkileri, federal hükümet ve kurucu devletler arası ilişkiler, dış ilişkiler, polis konuları, AB Ad-hoc Komitesi’nin çalışmaları ve ekonomi konularını gözden geçirdi.

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