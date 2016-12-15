Kıbrıs Müzakereleri

Müzakereciler, Mont Pelerin zirvesinin ardından başlattıkları yoğunlaştırılmış görüşmelerde, federal yasama, yargı, federal hükümetin yetkileri, federal hükümet ve kurucu devletler arası ilişkiler, dış ilişkiler, polis konuları, AB Ad-hoc Komitesi’nin çalışmaları ve ekonomi konularını gözden geçirdi.

TAK muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in saat 10.00’da başlayan görüşmesinde, çözümün uygulanmasına ilişkin esaslar ele alınıyor.