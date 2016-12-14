Kıbrıs Müzakereleri

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin de yer aldığı toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve Ekonomi Çalışma Grubu üyeleri de katıldı.

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, bugün yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, ekonomi konuları ele alındı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde müzakereciler bugün yeniden bir araya geldi. Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, bugün yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, ekonomi konuları ele alındı.