“Kıbrıs Mitolojisi” Yayınlandı"

Kıbrıslı Rum Ressam-Heykeltıraş Stass Paraskos'un “The Mythology of Cyprus” isimli kitabı, Galeri Kültür Yayınları tarafından Türkçeye çevrilerek “Kıbrıs Mitolojisi” adı altında yayınlandı.

Kitaptan alıntıya göre; “Yunan Mitolojisindeki genel yaklaşıma ‘karşı duruş’ niteliğindeki çalışma, okuyucuyu eski Kıbrıslıların yaşamına doğru antik zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Kıbrıs halkbilimi ve gelenekleri üzerinde mitolojik etkileri inceliyor, zamanımıza kadar uzanan davranış biçimlerinin köklerini araştırıyor."