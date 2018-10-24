Kıbrıs Manşet'in yayını ses getirdi

SAĞLIK BAKANLIĞINA BRAVO

Ergün YAHAT

Cihangir köyünde oturan Seval Yıldırım Amansız hastalığa yakalanmış kemoterapi ilacını almak için vatandaş olmadığı için 4.661 TL istenmişti maddi gücü iyi olmadığından dolayı alamamış konuyu Kıbrıs Manşet gündeme getirmişti bunun üzerine Sağlık Bakanlığı konuya el atmış bakanlığın başarılı müdürü Ceyhun Ümiter ilgili kişiyi bakanlığa çağrıp Sağlık Bakanı Fıliz Besim reçeteyi imzalayıp Seval Yıldırım bugün ilacını almanın mutluluğunu yaşarken başta gazetemiz KIBRIS MANŞET'e Sağlık Bakanı Filiz Besime ve bakanlık müdürü Ceyhun Ümitere teşekkür.