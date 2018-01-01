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Kıbrıs Lirası İçin 10 Yıllık Süre Sona Erdi

Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2008’de Euro’ya geçilmesiyle tedavülden kalkan Kıbrıs Lirası’nın Euro’yla değiştirilmesi için verilen 10 yıllık süre tamamlandı.

Kıbrıs Lirası İçin 10 Yıllık Süre Sona Erdi

Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2008’de Euro’ya geçilmesiyle tedavülden kalkan Kıbrıs Lirası’nın Euro’yla değiştirilmesi için verilen 10 yıllık süre tamamlandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:42
Kıbrıs Lirası İçin 10 Yıllık Süre Sona Erdi
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Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2008’de Euro’ya geçilmesiyle tedavülden kalkan Kıbrıs Lirası’nın Euro’yla değiştirilmesi için verilen 10 yıllık süre tamamlandı. Kullanımda olmayan 67 milyon Kıbrıs Lirası banknotun bozdurulmadığı bildirildi. 

Alithia gazetesi “Euro Yerine Lirayı Tercih Ettiler” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Merkez Bankası’nın, halka ellerindeki Kıbrıs Lirası banknotları 31 Aralık 2017 tarihine kadar bozdurmaları yönündeki çağrılarına rağmen 67 milyon Kıbrıs Lirası banknotun Kıbrıs içinde ya da yurtdışında bulunduğunu yazdı. 

Haberde, madeni paraların değişiminin 2009 yılında bittiği de hatırlatıldı.

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