Kıbrıs limonunu Ambargoları deldi!

Kıbrıs limonlarından elde ettiği limonataları 8 ülkeye ihraç eden Karmi firması, bu alanda büyümeyi hedefliyor.

Firmanın sahibi ve MÜSİAD Kıbrıs Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soğur, AA muhabirine, Girne'nin Karmi köyünden ismini alan firmanın "Kıbrıs Limonatasının Kalbi" sloganıyla çıktığı yolda nasıl bir ihracatçıya dönüştüğünü anlattı.

Firmalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli olduğunu, Türkiye'de de bir işletmelerinin bulunduğunu belirten Soğur, sadece limonata ürettiklerini ve Ada'da pazar lideri olduklarını söyledi.

Soğur, ürünlerinin satıldığı bölgelerde çok beğenildiğini ifade ederek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Malezya, Bulgaristan ve Azerbaycan'ın da aralarında olduğu 8 ülkeye limonata satıyoruz." dedi.

İhracat için anlaşmalar yapmaya devam ettiklerini dile getiren Soğur, ürünlerinin doğal limondan üretilen limonata konsantresi olduğunu bildirdi.

Soğur, ürünlerinde sadece limon ve şeker bulunduğuna işaret ederek, başka bir ürüne yatırım planlarının olmadığını ama limonata için inovasyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

İstanbul'u pilot bölge seçtiklerine ifade eden Soğur, "Yapacağımız cep telefonu uygulaması sayesinde gelen siparişleri ücretsiz kuryeyle ulaştıracağız." diye konuştu.

Soğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için kendi sektörlerinde çaba gösterdiklerini belirterek, "Hayal etmek hoşumuza gidiyor." dedi.

Türkiye'nin markalar oluşturmak zorunda olduğuna dikkati çeken Soğur, yüzde 100 yerli projelerle iş modeli oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Soğur, Kıbrıs limonunun yılda 7 kez ürün verdiğini ve büyüklüğünün bir kavun kadar olduğuna işaret ederek, bu limonun bereketiyle yeni tesisler kuracaklarını kaydetti.

Kısa sürede helal sertifikası da alacaklarını anlatan Soğur, maliyeti azaltıp organik ürünleri daha ucuza satmak için çalıştıklarını bildirdi.

Soğur, ihracat yapmak isteyen küçük çaplı firmalara, önce kendilerini ikna etmeleri ve olumsuz düşüncelere kapılmamaları tavsiyesinde bulundu.