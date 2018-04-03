KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eski Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

İstanbul'daki kendi evinde yatağında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunan Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların ''intihar '' olduğunu KKTC İstanbul Başkonsolosluğu' na iletti.

Kıbrıs Manşete Bilgi veren KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldıklarını ve yakınen takit ettiklerini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok yönlü soruşturmasını sürdürdüğü dile getiren Başkonsolos Fahri Yönlüer ''çok üzgünüz''.İlk bulgular kendi kendisini tabanca ile vurduğu yönünde.Ancak polis araştırmasını sürdürüyor dedi.

Öztoprak kuruculuğunu yaptığı ve İstanbulda hizmet veren ''kapgel''isimli şirketin yöneticiliğide sürdürüyordu.