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KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KKTC Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu

KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KKTC Eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu

03 Nisan 2018 Salı 16:16
KIBRIS'LI TÜRK İSTANBUL'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Eski Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Çetin Öztoprak İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

İstanbul'daki  kendi evinde  yatağında  tabanca ile vurulmuş halde ölü  bulunan Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü  ekipleri ilk bulguların ''intihar '' olduğunu KKTC İstanbul Başkonsolosluğu' na iletti.

Kıbrıs Manşete Bilgi veren KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi aldıklarını ve yakınen takit ettiklerini  ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok yönlü soruşturmasını sürdürdüğü dile getiren Başkonsolos Fahri Yönlüer ''çok üzgünüz''.İlk bulgular kendi kendisini tabanca ile vurduğu yönünde.Ancak polis araştırmasını sürdürüyor dedi.

Öztoprak kuruculuğunu yaptığı ve İstanbulda hizmet veren ''kapgel''isimli şirketin yöneticiliğide sürdürüyordu.

Son Güncelleme: 03.04.2018 16:38
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Çetin Öztoprakölü Bulundu
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