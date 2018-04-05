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“KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYALIM, YAŞATALIM…”

Eko turizmin örneklerinden Nitovikla Hotel ile Öğretmenler Sendikası KTÖS’ün işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine Kıbrıs kültürüyle ilgili uygulamalı eğitim veriliyor. “Kıbrıs kültürünü yaşayalım, yaşatalım ve kültür elçilerimizi yaratalım” sloganıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugüne kadar 84 okuldan 6 bini aşkın ilkokul öğrencisine sertifikalı eğitim verildi.

“KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYALIM, YAŞATALIM…”

Eko turizmin örneklerinden Nitovikla Hotel ile Öğretmenler Sendikası KTÖS’ün işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine Kıbrıs kültürüyle ilgili uygulamalı eğitim veriliyor. “Kıbrıs kültürünü yaşayalım, yaşatalım ve kültür elçilerimizi yaratalım” sloganıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugüne kadar 84 okuldan 6 bini aşkın ilkokul öğrencisine sertifikalı eğitim verildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 19:04
“KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYALIM, YAŞATALIM…”
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“KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYALIM, YAŞATALIM…”

NİTOVİKLA-KTÖS İŞBİRLİĞİYLE ÇOCUKLARA KÜLTÜR ETKİNLİĞİ…  84 OKULDAN 6 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Eko turizmin örneklerinden Nitovikla Hotel ile Öğretmenler Sendikası KTÖS’ün işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine Kıbrıs kültürüyle ilgili uygulamalı eğitim veriliyor. “Kıbrıs kültürünü yaşayalım, yaşatalım ve kültür elçilerimizi yaratalım” sloganıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugüne kadar 84 okuldan 6 bini aşkın ilkokul öğrencisine sertifikalı eğitim verildi.

Bölgedeki kuruluşlar, Mehmetçik Belediyesi ve KITSAB’ın da destek verdiği projeyle öğrencilere ekmek yapımından gulurugya ve el makarnasına, dribidez’den (delikli bidda) dibek kahve yapımına, betmezden çalı süpürgeye kadar Kıbrıs kültür değerleri uygulamalı olarak tanıtılıyor.

Otobüslerle bölgeye taşınan öğrenciler, Mehmetçik Etnografya Evi Müzesi, Apostolos Andreas Manastırı, Banaya Kanakaria Kilisesi, Cittaslow Market gibi bölgedeki kültürel/tarihi mekânları,  köyleri de ziyaret ediyor.

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