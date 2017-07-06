Kıbrıs Konferansı’nın Sekizinci Gününün Ardından

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve sonuca götürecek nitelik içermediğini belirtti. Akıncı, BM Genel Sekreteri geleceği için bir hareketlenme başlamasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bu hareketliliğin, bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde bulundu.

AKINCI: “KIBRIS TÜRK TARAFI MASAYA SUNULAN HİÇBİR BELGEYİ BASINA SIZDIRMADI”

“ADINA YENİ DENEN AMA İÇERİKTE ÇOK ÖNEMLİ AÇILIMLAR İÇERMEYEN BAZI GÖRÜŞLER GETİRİLDİ”

"GUTERRES’İN GELİŞİNDEN MEMNUNUZ.. BELİRLENEN ÇERÇEVENİN DEVAMINI GETİRMEK ÜZERE YOĞUN BİR ÇALIŞMA OLACAĞI ANLAŞILIYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve sonuca götürecek nitelik içermediğini belirtti. Akıncı, BM Genel Sekreteri geleceği için bir hareketlenme başlamasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bu hareketliliğin, bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde bulundu.

Rum tarafının bugün masada okuduğu önerileri sunmadan basına sızdırmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın sekizinci gün toplantısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soruları yanıtlamadan önce gazetecilerin hal hatırını soran Akıncı, yarınki toplantının önemine işaret ederek, BM Genel Sekreteri’nin ikinci kez Crans-Montana’yan geleceğini söyledi.

Akıncı, “Biz bu gelişten memnunuz, bildiğiniz gibi. İlk gelişinde ortaya koyduğu bir çerçeve vardı. O çerçevenin devamını getirmek üzere yoğun bir çalışma olacağı anlaşılıyor yarın. İkili, beşli, ayrı ayrı görüşmeler olacak. Dolayısıyla yarın, çok yoğun ve verimli geçmesini umut ettiğimiz bir gün bizi bekliyor. Umarım tüm Kıbrıs için, Kıbrıs’ın hem Türkü, hem Rumu, hem de Kıbrıs’ta yaşayan herkes için yarın verimli bir gün olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının bugün masaya sunduğu önerilere ilişkin soruyu yanıtında, “Yani adına yeni denen ama içerikte çok önemli açılımlar içermeyen bazı görüşler getirildi bize” dedi.

Okunan önerileri daha sonra iyice inceleyeceklerini ancak okuduklarından “bizi bir sonuca götürecek nitelik içermediği” sonucuna vardığını kaydeden Akıncı, “Keşke içerseydi. Keşke ben de daha farklı konuşabilseydim size. Ama ne yazık ki öyle değil” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri yarın geleceği için bir hareketlenme başlamasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bu hareketliliğin, bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde bulundu. Akıncı, “Temennimiz, yarın bunun daha içerikli bir hale dönüşerek, bizlere çözüm için yardımcı unsurlar geliştirmesidir” dedi.

Yunanistan’ın da benzeri bir görüş getireceğini anladıklarını kaydeden Akıncı, Türkiye’nin ise ilk günden bir takım açılımlar yaptığını belirtti.

Akıncı, “Bizim görüşlerimizi her zaman yapıcı oldu. Öyle olmaya da devam edecek. Hedef, göz boyama değil, tribünlere oynama değil, masanın etrafında sonuç odaklı olmalı” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret eden Akıncı, Rum tarafının masada okuduğu önerilerin ise, kendileri görmeden basına sızdırıldığını belirterek, bunların olmaması gerektiğini söyledi.

Akıncı, daha sonra İngilizce olarak devam ettiği açıklamasında Guterres’in katılmasıyla bir anlaşmaya ulaşmayı umut ettiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri’nin başlattığını geliştirmesini umut ettiklerini söyleyen Akıncı, Rum tarafının hazırladığı öneri ve bu önerinin sunulmadan basına sızdırılmasına yönelik eleştirilerini yineledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, bir başka soruyu yanıtında, Türk tarafının hala hazırda ileriye dönük birçok adım attığını söyledi. Sürecin ilerleyebilmesi için yapıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akıncı, yarının gerekli adımların atılması için en uygun zaman olduğunu belirtti.

Yarının Kıbrıs için karar verici bir gün olacağını vurgulayan Akıncı, Kıbrıslı Türk lideri olarak Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak ülkesinin geleceği için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Akıncı, “Ne zaman Crans Montana’dan ayrılacaksınız?” yönündeki soruyu yanıtında, “Güzel bir yerdeyiz. Hemen gitmeye niyetim yok. Belki 2 gün daha ancak henüz planlanmış bir şey yok” dedi.

Garantör ülkelerin başbakanlarının geleceğine yönelik haberleri değerlendiren Akıncı, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın gelmeye hazır olduğunu, diğer ikisinin de gelmesini beklediğini ancak birkaç saat önce planın değiştiğini ve başbakanların gelmeyeceğini belirtti.