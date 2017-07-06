Kıbrıs Konferansı’nda Sekizinci Gün Toplantıları Tamamlandı

EIDE: “GUTERRES’İN BAŞKANLIĞINDA YARIN 11.00’DE TOPLANIYORUZ”

“BU ZİYARETİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Kıbrıs Konferansı’nda sekizinci gün toplantıları, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki birinci masa toplantısının tamamlanmasıyla sona erdi.

Beşli formattaki toplantı saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Crans-Montana’ya bugün gelen AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konferansa gözlemci olarak katıldı.

Toplantının çıkışında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kısa bir açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelişine yönelik hazırlıkların bu gece ve yarın devam edeceğini kaydeden Eide, Guterres’in de katılacağı yarınki toplantının 11.00’de (KKTCSİ 12.00) başlayacağını söyledi. Eide, “Bu ziyareti en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor” dedi.



Eide, bir soru üzerine, hep beraber konferans toplantılarında konuşulanlara ve sunulanlara ilişkin yorum yapmama kararı aldıklarını belirtti.

“Burada ne kadar kalacağız?” yönündeki soruyu yanıtında, Eide, şu an bir şey söylemenin zor olduğunu; yarın geceyi bekleyip görmek gerektiğini söyledi.

SİYASİ PARTİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada, Kıbrıs Konferansı’ndaki bugünkü çalışmaların tamamlanmasından ardından, İsviçre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu günkü gelişmeler ve yarınki çalışma programı ile ilgili bilgilendirildi, değerlendirmeleri alındı.

Bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin tarafından yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.