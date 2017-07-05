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05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:41

Kıbrıs Konferansı’nda Sekizinci Gün

Kıbrıs sorununa iki kurucu devlet esasına dayanan federal çözüm bulma amacıyla Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Kıbrıs Konferansı'nda Sekizinci Gün
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HEYETLER ARASI TOPLANTILAR YAPILIYOR

GUTERRES YARIN GELİYOR

Kıbrıs sorununa iki kurucu devlet esasına dayanan federal çözüm bulma amacıyla Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının bugün nasıl devam edeceğinin BM tarafından duyurulması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, taraflar, Kıbrıs Konferansı’nın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık etmesinin beklendiği yarınki toplantı öncesinde hazırlık çalışmalarına ağırlık verecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans-Montana’ya geldiğinden beri, konferans toplantılarından arta kalan zamanında, gerek müzakere heyetiyle, gerekse burada bulunan siyasi parti başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapıyor. Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere BM ve İngiltere yetkilileriyle de sürekli ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

GUTERRES YARIN GELİYOR

Kıbrıs Konferansı’nın ivme kazanmasına ve çerçevesinin belirlenmesine katkılarının tüm taraflarca kabul edildiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yarın Crans-Montana’ya geliyor.

Konferansın ilk 3 gün çalışmalarına katılıp, daha sonra ayrılan Guterres’in, yavaşlayan süreci yeniden hızlandırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dünkü açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonipo Guterres’in öngördüğü çerçeve içinde müzakere eden Kıbrıs Türk tarafının, Guterres’in gelmesinin iyi olacağı görüşünde olduğunu belirtmişti.

Guterres’in geleceği haberini açıklayan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, “Ciddi bir iş yapıyoruz. (Guterres’in) Önemli bir rolü var. Görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece olumlu bir enerji getirmişti. Varlığı önemlidir çünkü bu görüşmeler çok önemlidir” demişti.

Konferans nedeniyle Crans-Montana’da bulunan Kıbrıs Türk siyasi partiler de dün yaptıkları ortak açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’e sürecin yeniden ivme kazanması için müdahale çağrısında bulunmuştu.

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