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04 Temmuz 2017 Salı 11:01

Kıbrıs Konferansı’nda İkinci Hafta

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcileri ortak açıklama yaparak, masada uğraş veren heyetleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i konferansın sonuçlanmasına yönelik adım atmaya davet etti.

Kıbrıs Konferansı'nda İkinci Hafta
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KIBRISLI TÜRK SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

“MASADA UĞRAŞ VEREN HEYETLERİ VE BM GENEL SEKRETERİ ANTONIO GUTERRES’İ KONFERANSIN SONUÇLANMASINA YÖNELİK ADIM ATMAYA DAVET EDERİZ”

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcileri ortak açıklama yaparak, masada uğraş veren heyetleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i konferansın sonuçlanmasına yönelik adım atmaya davet etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Kongre Merkezi önünde ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan CTP Genel Başkanı Erhürman, konferansın ikinci haftasının ilk haftanın hareketliliğinden uzak bir atmosferde başladığını, BM Genel Sekreteri Guterres’in bir an Crans-Montana’ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlandırılmasının mümkün görünmediğini belirterek, BM Genel Sekreteri’ne çağrı yaptılar.

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