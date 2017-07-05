Kıbrıs Konferansı Toplantıları Yeniden Başladı

KONFERANSTA 2. MASA TOPLANTISI 19.00’DA BAŞLADI



Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başladı.

Saat 19.00’da başlayan 2. Masa toplantısında Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alıyor. Toplantı salonuna önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis geldi.

Bu arada Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, toplantı öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıda olacağı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide katılmadı.

Konferans çerçevesinde daha sonra Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katılacağı birinci masa toplantısına geçilmesi öngörülüyor.