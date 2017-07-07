CUMHURBAŞKANI BUGÜN SAAT 12.00’DE (KKTCSİ 13.00) BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Kıbrıs sorununa iki eşit devlet esasına dayanan federal çözüm bulma amacıyla İsviçre’nin dağ kasabası Crans-Montana’da düzenlenen Kıbrıs Konferansı, sonuca varılamadan sona erdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 9 gün süren konferans toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, çözümün mümkün olmadığını ve konferansın bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 12.00’de (KKTCSİ 13.00) Crans-Montana’da kaldığı otelde bir basın toplantısı düzenliyor.

Bu arada, basın toplantısı öncesinde İsviçre'deki siyasi partilerle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı da yapılacak.

“HANGİ ADIMLARI ATACAĞIMIZA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, konferansın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, uzun süren çabalardan sonra varılan bu aşamanın, Kıbrıs sorununa BM iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koyduğunu belirtmişti.

Çavuşoğlu, Rum ve Yunan tarafının, özellikle Türk askeri ve garantiler konusunda “sıfır asker, sıfır garanti” duruşu sergilediğine işaret ederek, bu tutumda baştan sona hiçbir değişiklik görmediklerini söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı kalıcı ve adil bir çözüm için her zaman müzakere masasında üzerine düşen yapmıştır. Gerek sayın Akıncı ve müzakere heyeti, gerekse daha önceki süreçlerde görev yapan arkadaşlar aynı yaklaşımı sürdürmüştür. Maalesef bütün bu çabalara rağmen bir sonuca varılamadı” dedi.

Rum tarafının Türk askerinin tamamen çekilmesi ve Türkiye’nin garantörlüğünün tamamen kalkmasının ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye için kabul edilebilir bir yaklaşım olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Hem kendi içimizde, hem de KKTC ile değerlendirmelerimizi yapacağız ve hangi adımları atacağımıza o zaman birlikte karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

KIBRIS KONFERANSI İKİNCİ OTURUM TOPLANTILARI 28 HAZİRAN’DA BAŞLAMIŞTI

Kıbrıs Konferansı, Ocak 2017’de Cenevre’de başlayıp, 5 aylık aradan sonra, 28 Haziran’da Crans-Montana’da yeniden toplanmıştı.

Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katıldığı konferans toplantıları 9 gün sürdü.

BM Genel Sekreteri Guterres’in zaman zaman başkanlık ettiği toplantılar 2 paralel masada sürdürüldü. Kıbrıs’taki tarafların yanısıra garantörlerin ve gözlemci olarak AB’nin katıldığı toplantılara beşli toplantılar sürerken, liderlerin askıda kalan konuları görüştüğü ikinci masa toplantıları yapıldı.

BM Genel Sekreteri’ni katkısıyla belirlenen çerçeve doğrultusunda tarafların öneri paketleri sunduğu konferansta tüm çabalara rağmen taraflar yakınlaşamadı.