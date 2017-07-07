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07 Temmuz 2017 Cuma 03:48

Kıbrıs Konferansı sona erdi: Süreç çöktü

Kıbrıs Konferansı sona erdi: Süreç çöktü
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Kıbrıs Konferansı sona erdi: Süreç çöktü


İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 5 saat süren yemekli toplantının ardından Kıbrıs müzakereleri sona erdi.

Günlerdir İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

5 saat süren toplantının ardından taraflar anlaşamadı. Açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. Guterres, “Tüm çabalara rağmen anlaşmaya varılamadı” dedi.
BM’nin KKTC’nin bağımsız, egemen devlet olarak tanınmasına bir karar üreterek engel koyduğu doğru. Ancak bu kararın bozulamayacağını ve KKTC’nin hiçbir zaman tanınmayacağını düşünmek yanlış. Kosova örneği ortada. Kosova tanınmamış devlet olarak yaşamını sürdürürken, ani bir kararla BM’ye resmen tanınmak için başvurmuş ve sonunda tanınmıştır. Merhum I’inci Cumhurbaşkanı R.R. Denktaş’ın istemi üzerine üç Uluslararası Hukuk Uzmanı KKTC’nin durumunu incelemiş ve KKTC’nin tanınma hakkına sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak, yıllardır devam eden “Kıbrıs Sorunu” müzakereleri KKTC’nin tanınmasına en büyük engel olarak kalmış ve halâ bu engel ortada durmaktaydı.
Rum kesiminin Crans Montana'daki tutumu ve uzlaşma yönünde adım atmamasıyla, BM tarafından ortak bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulamayacağı görüldü. . Bugün halâ, BM “Kıbrıs Sorunu”nun müzakereler yoluyla çözümlenebileceği konusunda ısrar edemeyeceğini gördü. Yani BM, Rumların çok istediği “birleşik federal Kıbrıs” çözümünün gerçekleşebileceğine artık inancını yitirdi. Crans Montana'daki süreç çoktü. Taraflar uzlaşamadı.
Geriye BM'nin yapacağı tek şey kaldı ve artık KKTC resmen tanınma yolunda.

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