Kıbrıs Konferansı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa adıl ve kalıcı bir çözüm bulma çabalarının başarısız olduğunu belirterek, “Maalesef bütün çabalara rağmen çözüme ulaşılamadı” dedi.

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “MAALESEF BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN ÇÖZÜME ULAŞILAMADI”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma çabalarının başarısız olduğunu belirterek, “Maalesef bütün çabalara rağmen çözüme ulaşılamadı” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği çalışma yemeğinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, TC ve KKTC heyetleri olarak her türlü yapıcı yaklaşımı göstermelerine rağmen karşılık bulamadıklarını belirterek, gerek TC içinde gerekse KKTC ile değerlendirme yaparak bundan sonra atılacak adımları kararlaştıracaklarını söyledi.

Rum-Yunan tarafının sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımının kabul edilemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, Genel Sekreter’in konferansı sonlandırdığını kaydetti.