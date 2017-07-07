GUTERRES BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTI TAMAMLANDI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında Kıbrıs Konferansı çerçevesinde gerçekleşen beşli toplantı sona erdi.
Çalışma yemeği şeklinde başlayıp, beşli toplantıya dönüşen görüşme İsviçre saatiyle 02.00 (KKTCSİ 03.00) sıralarında tamamlandı.
Çalışma yemekli toplantı saat 21.30'da (KKTCSİ 22.30) başlamıştı.
Çalışma yemeğinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere heyetiyle değerlendirme toplantısına geçti.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.