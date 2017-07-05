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05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:30

Kıbrıs Konferansı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde, müzakere heyetiyle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere heyeti ile çalışmalarına bu sabahın erken saatlerinde başladı.

Kıbrıs Konferansı
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, MÜZAKERE HEYETİYLE ÇALIŞMALARINA ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

TOPLANTILARDA, GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde, müzakere heyetiyle çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere heyeti ile çalışmalarına bu sabahın erken saatlerinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Kıbrıs Konferansı kapsamındaki heyetler arası görüşmelerin öncesinde ve sonrasında, müzakere heyetiyle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığındaki toplantılarda, gün içerisindeki gelişmeler değerlendiriliyor.

İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, birinci ve ikinci masa toplantılarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de ikili toplantılarını sürdürüyor.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyeti ve diğer yetkililerin yanı sıra, Crans-Montana’daki Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, milletvekilleri Armağan Candan ve Zeki Çeler ile müsteşar Kudret Akay ile UBP temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu’yla da bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. 

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