SİYASİ PARTİLERDEN GUTERRES’E “MÜDAHALE ET” ÇAĞRISI

“GEREK MASADA UĞRAŞ VEREN HEYETLERİ GEREKSE SAYIN GENEL SEKRETERİ KONFERANSIN SONUÇLANDIRILMASINA YÖNELİK ADIM ATMAYA DAVET EDERİZ”

ERHÜRMAN: “GENEL SEKRETER’İN BURADA OLMADIĞI DURUMDA KONFERANS SÜRECİNİN İLERLETİLMESİ ÇOK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

DENKTAŞ: “TARAFLAR BELLİ Kİ KİLİTLENMİŞ. AÇILIM YOK”

ÖZYİĞİT: “BİR SİHİRLİ DOKUNUŞA DAHA İHTİYAÇ VAR”

Kıbrıs Konferansı nedeniyle Crans-Montana’da bulunan Kıbrıslı Türk siyasi partiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir an önce sürece müdahale etme çağrısında bulundu.

Genel Sekreter'den kayda değer ilerleme kaydedilmedikçe Crans Montana'ya gelmeme yönündeki eğilimini değiştirmesinin, içine girilen kısır döngünün aşılmasına ve devam eden konferansın daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılmasına katkı sağlayacağına inanç belirten siyasi partiler, bunu yapmaması halinde konunun sonuçlandırılmasının mümkün görülmediğini vurguladı.

Crans-Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün ortak açıklama yaptı.

Konferans merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen siyasi partilerin ortak açıklamasını CTP Genel Başkanı Erhürman okudu.

Açıklamada, Crans Montana'da devam eden Kıbrıs sorunu ile ilgili konferansı başından itibaren takip eden siyasi partilerin, gelinen aşamada ortaya çıkan tıkanıklığın giderilmesi ve sürecin daha fazla uzatılmadan bir sonuca ulaştırılması gerekliliğine inanarak ortak bir tavır geliştirmenin zorunluluğunda hemfikir oldukları belirtildi.

Crans Montana'daki sürecin ilk haftasının BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımı ve uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulan metodoloji konusunda tüm tarafları ikna etmesi sonucunda yeniden hareketlendiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Buna karşın sürecin ikinci haftası, birinci haftanın kapanışındaki hareketlilikten uzak bir atmosferde başlamıştır ve maalesef BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in bir an önce Crans Montana'ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlandırılması mümkün görülmemektedir” denildi.

Partiler, gelinen aşamayla ilgili olarak taraflara sorumluluk yüklemek yerine BM Genel Sekreteri’nin kayda değer ilerleme elde edilmedikçe Crans Montana'ya gelmeme yönündeki eğilimini değiştirmesinin, içine girilen kısır döngünün aşılmasına ve konferansın daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Açıklamada, “Bu düşüncelerle, gerek masada uğraş veren heyetleri, gerekse Sayın Genel Sekreteri konferansın sonuçlandırılmasına yönelik adım atmaya davet ederiz” denildi.

GAZETECİLERİN SORULARI YANITLANDI

CTP Genel Başkanı Erhürman, bir soru üzerine, birinci haftanın sonunda Genel Sekreter’in Crans Montana’ya gidişinin süreci ilerletme adına ne kadar olumlu etki yaptığını gördüklerini söyledi. Erhürman, “Ancak dün itibariyle elde ettiğimiz bilgiler bize, BM Genel Sekreteri’nin burada olmadığı durumda konferans sürecinin ilerletilmesinin çok mümkün görünmediğini gösterdi. Buna karşın genel sekreter de gerekli ilerleme sağlanmazsa gelmeyeceğim diyor” dedi.

Burada kısır bir döngü gördüklerini ve bunun süreci gereksiz yere uzattığını, zaman kaybına yol açtığını kaydeden Erhürman, bu nedenle Guterres’in bir an önce Crans Montana’ya gitmesinin konferansın sonuçlandırılması açısından elzem olduğunu belirtti.

DENKTAŞ: “TARAFLAR BELLİ Kİ KİLİTLENMİŞ, AÇILIM YOK”

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, başladığından beri herkesin “son” dediği konferansın ne zaman biteceğinin belli olmadığını söyledi.

Denktaş, “Taraflar belli ki kilitlenmiş. Açılım yok. Bu işin buradan başka taraflara uzamasını da istemiyoruz. Genel sekreter bir an önce gelsin, taraflar açılım yapacaksa genel sekreterin önünde yapsın. Genel sekreter gelmezse, herhangi bir hareket olmayacak” dedi.

Guterres’in sürece müdahale etmesi talebinin sadece partilere mi, yoksa tüm Türk delegasyonuna mı ait olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Denktaş, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ve diğer kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda böyle bir çağrı yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın böyle bir çağrı yapmalarına karşı çıkmayacağına inanç belirtti.

ÖZYİĞİT: “BİR SİHİRLİ DOKUNUŞA DAHA İHTİYAÇ VAR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, süreç ne zaman ilerlemese BM Genel Sekreteri’nin sihirli dokunuşları bulunduğuna işaret ederek, New York’taki sihirli dokunuşla buraya gelindiğini; ilk iki günde ilerleme alınmaması sonucunda Guterres’in müdahalesiyle hareketlenen sürece bir çerçeve çizildiğini anımsattı.

Özyiğit, “Ama burada gördük ki bir sihirli dokunuşa daha ihtiyaç var sonuç alınabilmesi için. Bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin bir an önce gelmesi ve sihirli bir dokunuş yapması gerekiyor” dedi.