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04 Temmuz 2017 Salı 08:19

Kıbrıs Konferansı

Kıbrıs Konferansı toplantıları bugün saat 10.00’da (KKTCSİ 11.00), Güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısıyla başladı. Toplantıya önce Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Cumhurbaşkanı Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür... Bekleyip görelim” yanıtını verdi.

Kıbrıs Konferansı
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BUGÜNKÜ TOPLANTILAR, KIBRIS TÜRK VE KIBRIS RUM TARAFININ ASKIDA KALAN KONULARI ELE ALMASIYLA BAŞLAYACAK

 Kıbrıs Konferansı toplantıları bugün saat 10.00’da (KKTCSİ 11.00), Güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konuların ele alınacağı ikinci masa toplantısıyla başladı. Toplantıya önce Rum lider Nikos Anastasiadis daha sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken, Cumhurbaşkanı Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür... Bekleyip görelim” yanıtını verdi.

İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından saat 11.00’de (KKTCSİ 12.00) birinci masa toplantısına geçilmesi bekleniyor.

Beşli formatta gerçekleşecek toplantı 3 garantör ülke de katılacak.

Kıbrıs Konferansı’nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sundu.

Garantörlerin, “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ise tüm başlıklardan oluşan ve kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerin birer kopyası BM tarafından tüm taraflara dağıtıldı.

Konferans başladığından beri, iki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri "İkinci Masa" toplantılarında, Güvenlik ve Garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. "Birinci Masa" toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.

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