Kıbrıs Konferansı Dokuzuncu Günü’nde...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme planlandığı gibi yaklaşık yarım saat sürdü.

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CUMHURBAŞKANI AKINCI, GUTERRES İLE BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme planlandığı gibi yaklaşık yarım saat sürdü.

Beşli formattaki 1 saatlik toplantının ardından gerçekleşen görüşme saat 12.00’de (KKTCSİ 13.00) başladı.

Liderlerle görüşme saatleri değişen Guterres, Akıncı ile görüşmeden önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, öğleden sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Programında değişiklik yapılan ve 2 görüşme eklenen Guterres’in Yunanistan ve KKTC saatiyle 14.00'te de Türkiye Dışişleri Bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.