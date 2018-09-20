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Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde Gerçekleştiriyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” sergisini, İstanbul’da,  Pusula Sanat Evi’nde gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde Gerçekleştiriyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” sergisini, İstanbul’da,  Pusula Sanat Evi’nde gerçekleştiriyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:28
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde Gerçekleştiriyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” sergisini, İstanbul’da,  Pusula Sanat Evi’nde gerçekleştiriyor.


Açılışını 3 Ekim Çarşamba saat 18.00 de, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer’in yapacağı sergi, 13 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Sergi ile ilgili yazılı bilgi veren KKSD Başkanı İsmet Tatar, “Derneğimizin amacı, kağıdı, çağdaş bir sanat olan kağıt sanatını ve sanatçısını tanıtmak, sanatın bu dalıyla ilgili aydınlatıcı bilgi aktarımı ve pratik yapmak, etkinlikler gerçekleştirerek görsel doyum sağlamak olduğu gibi sanatın birleştirici gücünden yararlanarak, çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar ve derneklerle de dostluklar kurmak ve karşılıklı etkinlikler düzenlemektir” dedi.


Pusula Sanat Evi’nde açacakları sergiyi önemsediklerini belirten Tatar, kağıt sanatının çeşitli tekniklerinin kullanıldığı eserlerde, el yapımı kağıt olduğu gibi çok çeşitli kağıtların, değişik hallarde kullanıldığını ve yaratıcılıkta kağıdın sonsuz kullanım şeklini ve ne kadar doğal, güzel huylu bir malzeme olduğunu göstereceklerini söyledi.


KIBRIS KAĞIT SANATÇILARI DERNEĞİ
Resmi olarak 17 Ekim 2015 tarihinde kurulan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) bireysel olarak bu sanatı benimsemiş sanatçıları bir araya getirerek, Kıbrıs’ta bu alanda resmi bir çatı altında birleşen ilk dernek olma özelliğini taşımakta.


IAPMA (Uluslararası Kağıdını Üreten ve Kağıtla çalışan Sanatçılar Birliği) tarafından da tanınan ve kabul gören Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğinin 1. Dönem başkanlığını, ilk kağıt sanatçısı İnci Kansu yaptı, 2. dönem başkanlığını da İsmet Tatar yapıyor.


Kağıt Sanatçıları Derneği Resmi Web Sayfası ve Sosyal Medya adresleri şöyle “www.kksdcyprus.com / www.facebook.com/kibriskagitsanatcilaridernegi”


“KAĞIDA DOKUNUŞ” İSTANBUL SERGİSİNE KATILACAK SANATÇILAR 
Sergiye katılacak sanatçılar şöyle: 
“Aehee Kang, Alptekin Soy, Aslı Bolayır, Bedia Kale, Canan Topaloğlu, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Gökçe Keçeci , Güzin Ayrancıoğlu, Heidi Trautmann, Hülya Iz Bölükoğlu, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal Behçet Caymaz, Mustafa Öztunç , Nur Gökbulut , Omid Kalantar Motemedi, Özden Selenge, Roya Algehebad, Simge Uygur, Sofia Hadjipapa-Gee.”
Pusula Sanat Evi, Cumhuriyet Caddesi Papa Roncalli Sokak 118A Harbiye Şişli – İstanbul’da bulunuyor. 


Son Güncelleme: 20.09.2018 11:34
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