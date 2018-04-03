Kıbrıs kadını podyuma taşınacak

Girne Ada Lions Kulübü, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Fizyoterapi ve Hemodiyaliz bölümlerine tıbbi alet alımı için bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenliyor. Lords Palace Otel Majesty salonda, 7 Nisan Cumartesi günü, 14:00’da Girne’de buluşacak olan hayırsever bayanlar Girne Ada Lions Kulübü tarafından hazırlanan anlamlı çayda Girne Turizm Meslek Lisesi Giyim Atölyelerinde ve özel tasarım kıyafetlerle “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk Kadını” defilesini de izleyecekler. Bülent Günkut sunumunda gerçekleşecek defilede Günkut Ajans Modellerinden Sevilay, Esin, Nergiz, Gülben, Fulya, Zehra, Emine, Melissa, Sıla, Tuğçe, Merve, Vlada yer alacak. Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk Kadını kıyafetlerini özel bir koreografide sunacak Günkut Ajans Modelleri, ayrıca çok özel mini bir Blue Diamond Pırlanta koleksiyonu tanıtımı da yapacak.

Sosyal farkındalık ve sorumluluk içerikli defilede görev almaktan mutluluklarını duyuran GAMM ekibi “Amaçlı ve anlamlı bu güzel defilemizi kısmet ise 14 Nisan Cumartesi günü bir başka kulüp himayesinde bu kez Mehmetçik Sağlık Ocağı Yararına Mehmetçik’te gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.