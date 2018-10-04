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Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak

04 Ekim 2018 Perşembe 13:41
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nin Davetiyle, Anket Çalışması Yapacak

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnsiyatifi, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin davetiyle, KKTC’de yaşayan kadınların sağlık profillerinin oluşturulması için bir anket çalışması yapacak.  

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden verilen bilgiye göre, çalışma yarın 18.00'de Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

18 ile 55 yaş arası KKTC vatandaşı veya en az 5 yıldır KKTC’de yaşayan kadınların sağlık profillerinin oluşturulması için gerçekleştirilecek anket çalışması çerçevesinde, dileyenlerden, boy / kilo / tansiyon ölçümleri alınarak, istenilmesi halinde tükürük örnekleri de alınıp, pelvik ultrason için proje jinekologlarından randevu verilecek. 

Katılım ve testler gönüllülük bazında olup, çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar toplumun sağlık problemlerini belirlemek ve daha etkili koruyucu sağlık stratejileri geliştirmek için kullanılacak.  

Etkinliğe, 18-55 yaş arası, KKTC vatandaşı veya en az 5 yıl KKTC’de yaşayan tüm kadınlar davet edildi. 

 

Son Güncelleme: 04.10.2018 16:45
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