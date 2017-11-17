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17 Kasım 2017 Cuma 12:41

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği İlk Projesini Tanıtıyor

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), ilk projesini tanıtmak ve proje yararına Atila Karaderi ve Batu Gündal’ın eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirmek üzere 21 Kasım Salı akşamı Bedesten’de bir etkinlik düzenliyor.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği İlk Projesini Tanıtıyor
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Kuzey Kıbrıs'ta toplumun sağlık durumunu ve sorunlarını belirleyecek güvenilir veri eksiklikleri olması sebebi ile temel amacı Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kadınların sağlık durumlarının, hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD), ilk araştırma projesinin tanıtımının yapılacağı etkinlikte, proje yararına “Işık, Su ve Kadın” sergisi de açılacak. Atila Karaderi ve Batu Gündal’ın eserlerinin biraraya geldiği sergi açılışı ve proje tanıtım kokteyli 21 Kasım Salı akşamı saat 18.30’da Bedesten’de yapılacak.

Oxford Üniversitesi’nin işbirliği ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve British Cyprus IVF Hospital’in ana sponsorluğunda yürütülecek KISAD’ın ilk araştırma projesine, Telsim Vodafone iletişim sponsoru, DMD Consulting teknoloji sponsoru olarak destek veriyor. Birçok diğer sponsorun da katkı sağladığı araştırma projesi ile 18-55 yaş arası tüm kadınları temsil eden ve hedef nüfusun %10’undan oluşan bir örneklemden sağlık profilleriyle ilgili bilgi toplanması ve Kuzey Kıbrıs kadın sağlığı haritasının oluşturulması hedefleniyor. Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olacak olan geniş kapsamlı bu epidemiyolojik çalışma, toplumun bilinçlendirilmesine ve veriye dayalı sağlık stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamakla birlikte, Doğu Akdeniz kadın sağlığı referans kaynağının da temelini oluşturacak.

KISAD’ın ilk araştırma projesininin tanıtımının yanı sıra, projeye destek amaçlı açılacak sergide Atila Karaderi’nin objektifinden Kıbrıs manzara fotoğrafları seçkileri, Batu Gündal’ın orjinal soyut expressif çalışmaları, fotoğrafların resimsel uygulamaları olarak yer alacak. Kıbrıs’ı konu eden fotoğraflardan yola çıkarak kurgulanan sergi, KISAD’ın ana hedeflerinden biri olan kadın sağlığına ışık tutma eylemini ortaya koyuyor. Gündal’ın resimsel çalışmalarının merkezini kadının kendisi oluştururken, su teması ile kadının varoluşumuzdaki rolünü “hayatın susuz var olamayacağı gibi, kadınsız da insanlık var olamaz” denklemiyle kuruyor.

Sergi, 21-27 Kasım tarihleri arasında Bedesten’de ziyarete açık olacak. Hafta içi günlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında, Cumartesi ise 10:00 – 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergilenen eserler, KISAD’a yapılacak bağışlar karşılığında temin edilebilecek. 


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