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Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı: “Engellilerle İlgili Tüm Yasa ve Tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Olarak Yasalaştırılması Gerek”

Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, ülkede engelli sorunu kalmaması adına, sosyal devlet anlayışı ile tüm engel guruplarına eşit şekilde davranılarak, engellilerle  ilgili tüm yasa ve tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yasalaştırılması ve titizle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı: “Engellilerle İlgili Tüm Yasa ve Tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Olarak Yasalaştırılması Gerek”

Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, ülkede engelli sorunu kalmaması adına, sosyal devlet anlayışı ile tüm engel guruplarına eşit şekilde davranılarak, engellilerle  ilgili tüm yasa ve tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yasalaştırılması ve titizle uygulanması gerektiğini vurguladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı: “Engellilerle İlgili Tüm Yasa ve Tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Uygun Olarak Yasalaştırılması Gerek”

Kıbrıs İşitme- Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, ülkede engelli sorunu kalmaması adına, sosyal devlet anlayışı ile tüm engel guruplarına eşit şekilde davranılarak, engellilerle  ilgili tüm yasa ve tüzüklerin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yasalaştırılması ve titizle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Doğru, engelli sorunlarının çözümü için katkı koyan tüm sivil toplum  yönetici ve  üyelerini yasal mücadele için birlikteliğe davet etti.

Doğru, Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, devletin BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak gerçekleştirmesi gereken yasaları, tüzükleri ve uygulamaları yerine getirememesi nedeniyle, maalesef Engelliler Haftasını kutlamalarla geçiremediklerini söyledi.

Devletin, sosyal eşitlik anlayışı ile engelli bireylerinin de haklarını yasalarla koruduğu, engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, iletişim gibi sorunlarının gündem de olmadığı bir KKTC’ de bu haftanın bayram niteliği ile kutlanmasını istediklerini ifade eden Doğru, bunların yapılmaması nedeniyle haftanın sorunlarını ve haklı taleplerini yetkililere duyurma, farkındalıkların artırılması için çalışma haftası olduğunu kaydetti.

Doğru, tüm engel guruplarının sorunlarına çözüm amaçlı, her engel gurubundan bir temsilci olacak şekilde bir komisyon oluşturulmalı ve sorunların bir çatı altında toplanması gerektiğini vurguladı.  

Doğru mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dönemlik mesajları ve kutlamaları beklememekteyiz. İnsan hak ve temel özgürlüklerinin farkında olarak eşit şartlarda yaşama imkanının doğacağı, ayrımcılığın olmadığı  bir düzende yaşamak  gerektiğinin kavranarak, KKTC Cumhuriyet Meclisinde 2010 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine uygun yasal düzenlemelerin yapılacağı günleri hep beklemekteyiz ve bunun için yetkilileri göreve çağırmaktayız.”

Son Güncelleme: 10.05.2018 21:37
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