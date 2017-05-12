KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI



Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bütün dünyada aynı günlerde kutlanan Hemşirelik haftası nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenliyor.Haftanın başlangıç etkinliği olarak Kobrıs İlim Üniversitesinin daveti ile ada’ya gelen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dekanı Prof.Dr. Füsun Şenuzun AKYAR “ Hemşirelik ve İnnovasyon “ konulu bir konferans verdi.Konferans konuşmasında ameliyat sonrası bakımın önemine dikkat çeken Prof.Dr.Akyar mükemmel bir operasyon sonrasında kötü bakım nedeni ile hasta kaybının sıkça yaşanan bir gerçek olduğunu bu nedenle bir taraftan ameliyat sonrası hastahane içi bakım döneminde hemşirelik uygulamalarının, diğer taraftan da hasta taburcu olduktan sonra sağlıkla ilgili verilerin takibinde elektronik ve iletişim teknolojilerinin yoğun bir biçimde kullanıldığından söz etti.Bu alanda pekçok Türk sağlıkçı ve elektronik mühendisininm çok sayıda cihaz geliştirdiğini, pantentlerini aldığını ve bu cihazların hem Türkiyede ve hemde dünyada aktif bir biçimde kullanıldığını belirten Prof.Akyar, bu alandaki innovatif süreçlerin devam ettiğini ve elektronik ve iletişim teknolojileri geliştikçe yepyeni cihazların doktorların kullanımına ve dolayısı ile hastaların daha kaliteli yaşamı için hasta faydasına sunulacağını söyledi.Konferans sonrası Dr.Akyar’a teşekkür plaketi sunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Bülend Göksel, İnnovasyonun sadece tıp ve sağlık alanında değil tüm alanlarda son derece önem kazandığını, yüksek katma değer sağlayacak ürünler için İnnovatif gençler yetiştirilmesinin önemini vurguladı