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28 Nisan 2017 Cuma 10:12

Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesinden Akademi Dünyasına Katkı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesinden Akademi Dünyasına Katkı
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Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Kıbrıs Tarihi dersleri veren Dr. Hande Erol’un ’’Lider Rauf Denktaş ve Kıbrıs’’ adlı kitabı yayınlandı.

Dr. Erol’un “ Kıbrıs Politikalarında Lider Rauf Denktaş’ın Rolü” isimli doktora tezinden derlenerek hazırlanan kitap, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la yapılan son akademik röportajı da içermekte. Ayrıca kitapta Türk siyasetçi ve diplomatlar Tuğrul Türkeş, Ömer Çelik, İnal Batu, Mümtaz Soysal, Onur Öymen, Osman Korutürk gibi birçok isimle yapılan röportajlar da mevcut....

Kitapta Dr. Hande Erol Rauf Denktaş’ın dış politikadaki söylem ve eylemlerini analiz edip, liderlik özelliklerini anlamak için Kıbrıs sorununu ve sorunun ortaya çıkışını iyi tahlil etmek gerektiğini belirtmektedir.

Akademisyen- Yazar Dr. Hande Erol neden Rauf Denktaş hakkında yazdığını şu şekilde açıklamaktadır: “Neden böyle bir konuda yazmayı seçtiğime gelirsek, Rauf Raif Denktaş, 20. Yüzyıl siyasi tarihine Kıbrıs davasında üstlendiği rol ile damgasını vurmuş bir liderdir. Bu çalışmadaki amacım her ne kadar Rauf Denktaş’ın özellikle dış politika alanındaki söylem ve eylemlerinden yola çıkarak liderlik özelliklerini ele almak olsa da, Kıbrıs sorununu ve sorunun ortaya çıkışını anlatmadan, Denktaş’ı anlatmak mümkün olmadı. Çünkü hem yapılan okumalardan hem de Denktaş’ı tanıyan kişilerle yapılan mülakatlardan sonra ortaya çıkan sonuç; Denktaş’ın Kıbrıs, Kıbrıs’ın Denktaş demek olduğuydu. Bu durumu Denktaş’ın aktif siyasetten ayrılmasından sonra Kıbrıs’ın her iki tarafında muhalefetiyle iktidarlarıyla siyaset insanlarının yaşadıkları derin boşluktan da anlamak mümkündür. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de çok olan Denktaş hakkındaki ortak kanaat görmezden gelinemeyecek bir lider olduğuydu. Mülakat yapılan farklı görüşlerden sayısız ismin Denktaş hakkında söyleyecek bir şeyi oldu”.

Dr. Erol’a göre; “Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda üstlendiği siyasi rol ile sadece bölgesel değil uluslararası alanda bir aktör haline gelmiştir. Ancak Denktaş, siyasi hayatı boyunca anavatanı olarak gördüğü Türkiye’nin desteğine duyduğu ihtiyacı her fırsatta dile getirirken, bölge ile tarihi ve duygusal bağları olan Türkiye de Kıbrıs sorunu ve Denktaş’la yakından ilgili olmuştur”.  
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Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesinden Akademi Dünyasına Katkı
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