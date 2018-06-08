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Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde iftar yemeği

Kıbrıs İlim Üniversitesi kampsünde, KİÜ Onursal Başkanı Sayın Dr. Mustafa AYDIN önderliğinde 7 Haziran, Perşembe akşamı iftar yemeği gerçekleştirildi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde iftar yemeği

Kıbrıs İlim Üniversitesi kampsünde, KİÜ Onursal Başkanı Sayın Dr. Mustafa AYDIN önderliğinde 7 Haziran, Perşembe akşamı iftar yemeği gerçekleştirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 22:19
Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde iftar yemeği

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’NDE İFTAR YEMEĞİ

Kıbrıs İlim Üniversitesi kampsünde, KİÜ Onursal Başkanı Sayın Dr. Mustafa AYDIN önderliğinde 7 Haziran, Perşembe akşamı iftar yemeği gerçekleştirildi.

Ramazan ayı dolayısı ile birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği İftar yemeğine birçok protokol, dernek, kurum, kuruluş yetkililerinin ve basın mensuplarının, katılım

gösterdiği gecede, Üniversite olarak, KKTC’de kaliteli eğitim hizmeti vermek hedefi ile birlikte, ülkemizdeki birliği en üst seviyeye çıkarmak düşüncesi ile bir araya gelindi.

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GECEYE ÜST DÜZEY PROTOKOL KATILIMI

İftar davetinde, Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, akademik ve idari personelin ev sahipliğini yaptığı geceye KKTC Meclis Başkan Yardıcısı Zorlu Töre, Milletvekili Mesut Genç ve Cumhurbaşkanlığı’ndan temsilen Münevver Bektaş katıldı.

KKTC MECLİS BAŞKAN YARDICISI ZORLU TÖRE, iftar davetinde söz alarak “Ramazan ayını yarılamış durumdayız, iftarlarda buluşuyoruz bayramlarda da buluşacağızbayramlar birlik ve beraberliğin pekiştiği günlerdir, küs olanların barıştığı günlerdir. Türkiye mehmetçikleri bizleri kurtarmak için bu topraklara çıktı, şimdi üniversitelerimiz bu topraklarda kuruluyor, işte Dr. Mustafa Aydın da onlardan biri ve buralara çok ciddi yatırımlar yapıyor inanıyorum ki bu güzel üniversite, Kıbrıs İlim Üniversitesi hem milli hem de manevi değerlerin sahip çıkıldığı bir gençlik yetiştirecektir.” Diyerek geceye düşünceleri ile katkı koydu.

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ ONURSAL BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN KONUŞMASI’NDA; Tüm misafirlere hoşgeldiniz diyerek sözlerine şöyle devam etti” Değerli dostlar farkı düşüncelere sahip olabiliriz farklı renklerimiz olabilir farklı bölgelerden gelebiliriz, Türkçe’yi farklı lehçelerde mezheplerimiz de farklı olabilir, ama bütün bunları Kocatepe’den İzmir’e doğru giderken hiç kimsenin dinine diline, ırkına mezhebine, rengine bakmaksızın el ele özgürlük ateşini yakmışsak yeniden küllerimizden doğmuşsak, bugün aynı seferberlik ruhu içerisinde hareket etme zorunluluğu vardır” diye ifade etti.

REKTÖR PROF. DR. AHMET BÜLEND GÖKSEL, açılış konuşmasında “İslam dininin barış dinidir, kardeşliktir, hoşgörüdür. Dünyanın pek çok yerinde insanların bir birini öldürdüğü dönemde her zamankinden daha fazla barışa, kardeşliğe ve hoşgörüye ihtiyacımız vardır. İftarlarda bu dostlukları pekiştiren, yemek yemekten ziyade, bizlerin bir araya gelerek yardımlaşmanın ve sevgiyi paylaşma ortamlarının olduğunu düşünüyorum” diye konuklara hitap etti.

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