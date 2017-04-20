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20 Nisan 2017 Perşembe 13:40

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lapta Yavuzlar Lisesinde Tanıtım Yaptı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lapta Yavuzlar Lisesinde Tanıtım Yaptı
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Kıbrıs İlim Üniversitesi Lapta Yavuzlar Lisesinde Tanıtım Yaptı 

Bu Yıl 71 nmezun verecek olan Lapta Yavuzlar Lisesi Kıbrıs İlim Üniversitesi tanıtım ekibi tarafındann ziyaret edildi.

Öğrencilerin yoğun bir ilgisi ile karşılaşan Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin tanıtım standında öğrencilere Üniversitede halihazırda sürdürülen eğitim programları ile ilgili geniş bilgi verildi.

Standı ziyaret eden öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Bölümleri hakkında stand görevlilerini soru yağmuruna tuttular. Ziyaretçilere Üniversite ile ilgili Broşür ve sair tanıtım malzemelerinin dağıtıldığı standta görsel sunumlarla üniversite hakkında bilgi verildi, demostrasyonlar yapıldı.

Kıbrıs İlim Üniversitesinin “ Butik Üniversite “ vasfı nedeni ile yoğun bir ilgi ile karşılaştığını ifade eden yetkililer, gördükleri bu yakınlık ve ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.  
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Kıbrıs İlim Üniversitesi Lapta Yavuzlar Lisesinde Tanıtım Yaptı
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