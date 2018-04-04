Kıbrıs İlim Üniversitesi, İstanbul’da Üniversite Tercih ve Kariyer günlerinde ilgi odağı oldu...

EKET Fuarcılık organizatörlüğünde, 2 – 3 Nisan 2018 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, gerçekleştirilen Üniversite Tercih ve Kariyer günlerinde Kıbrıs İlim Üniversitesi temsil edildi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Cyprus Science University) olarak yeni açılacak olan ve mevcut fakültelerinin, bölümlerinin tanıtıldığı fuarda, 11.inci ve 12.inci sınıf öğrencilerinin ilgi odağı oldu.

Butik ve niş bir üniversite olması, ayrıca teorik derslerin yanında, uygulayarak öğrenmenin öneminin bilincinde olan KİÜ, tüm bölümlerde öğrencilerine uygulamalı olarak pratik yapma imkanı sağlamaktadır. Öğrenci ile özel olarak ilgilenme zamanı ayırabilen Akademisyenlerin eğitim veriyor olması gibi öğrenci odaklı eğitim sistemi fuara katılan öğrenciler tarafından beğeni ile karşılandı.

KİÜ tanıtım standına gelen öğrencilere, Kıbrıs’ta eğitim şartları, Üniversitenin fakülteleri, uygulamalı labaratuvarlar, teknoloji donanımlı derslikler, sosyal öğrenci kulüpleri, yaşam kalitesi, lokasyonu, Bellapais bölgesinde yeşilin mavilikle birleştiği, huzur dolu coğrafyasında okumanın eğitim hayatının kalitesine değinerek bilgiler verildi.