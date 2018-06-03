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Kıbrıs İlim Üniversitesi Bursluluk ve Giriş Sınavı 11 Haziran’da!

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Bursluluk ve Giriş Sınavı, 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak

Kıbrıs İlim Üniversitesi Bursluluk ve Giriş Sınavı 11 Haziran’da!

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Bursluluk ve Giriş Sınavı, 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak

03 Haziran 2018 Pazar 11:55
Kıbrıs İlim Üniversitesi Bursluluk ve Giriş Sınavı 11 Haziran’da!

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Bursluluk ve Giriş Sınavı, 11 Haziran Pazartesi günü yapılacak

KİÜ’den verilen bilgiye göre, sınav saat 10:00’da Üniversite kampüsünde yer alacak.

Önlisans veya lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için bir çok farklı programda bursluluk imkanları sağladığını belirten KİÜ, bursluluk ve giriş sınavı için scholarshipexam.csu.edu.tr adresinden online başvuru yapabileceğini kaydetti

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Bursluluk sınavında % 100, % 75 ve % 50 burs imkanı vereceğini açıklayan KİÜ, ayrıca burs sınavında en yüksek puan alan ilk 5 kişiye tablet bilgisayar hediye edeceğini ifade etti.

KKTC vatandaşı, Türkiye vatandaşı ya da uluslararası vatandaş olup lise eğitiminin tamamını KKTC’de okuyan adayların başvurabileceği sınava başvurular, 7 Haziran mesai bitimine kadar yapılabilecek.

KİÜ bursluluk sınavına katılacak öğrenciler için kaldırılacak otobüslerle ilgili ise şu bilgiler verildi:

“Lefkoşa Bölgesi; Girne Kapısı Otobüs Durakları Önünden saat 08:30 ‘da kalkış

 Gazimağusa Bölgesi; Gazimağusa Merkez Büyük Lemar Otoparkından saat 08:00‘de kalkış,

 Girne Bölgesi; Merkez Lemar (Eski Astro Market) Otoparkı’ndan saat 08:30‘da kalkış ve yine Merkez Lemar (Eski Astro Market ) Otoparkı’ndan saat 09:15‘te olmak üzere Girne’den iki servis olarak kalkış yapılacaktır.”

KİÜ Bursluluk ve Giriş Sınavı hakkında scholarshipexam.csu.edu.tr adresinden veya 0392 650 00 00 telefon numarasından bilgi alınabilir.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 15:38
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