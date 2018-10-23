Kıbrıs Havaları Derneği başkanı yeniden Selçuk Garanti

Kıbrıs Havaları Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Selçuk Garanti’nin seçildiği açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak kurullar yeniden belirlendi.

Genel kurulda dernek organları şöyle oluşturuldu:

Yönetim Kurulu: Selçuk Garanti (Başkan), Şerife Korucan (Genel Sekreter), Müge Beidoğlu (Mali Sekreter), Ahmet Alioğlu (Dış İlişkiler Sekreteri), Selçuk Manecioğlu (Faal Üye).

Denetleme Kurulu: Nilüfer Kaya Ergin (Başkan), Kezban Ballı, Yaşar Çıldır (üye)

Disiplin Kurulu: Sezer Kaşer (Başkan), Fevzi Ergin, Özen Zaimoğlu (üye)

