OSADCHİY: “KIBRIS HALKININ ADA’DA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA ZAMANI GELDİ”

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, “Kıbrıs halkının, barış içinde yaşama zamanın geldiğini” ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Osadchiy’in, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüşmesinin ardından yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Osadchiy, “Kıbrıs halkının, Ada’da barış içinde yaşama zamanın geldiğini” belirtti ve ülkesinin, bu gidişata, yardım etme arzusunu dile getirdi.

Osadchşy, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına destek verdiklerini, Rusya tarafından bu konuda ne yapılması gerekiyorsa, tüm gerekli tedbirleri alma niyetinde olduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ilgili bir soru üzerine Osadchiy, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, ayrıca kara sularını ve kıta sahanlığı haklarını da tanıdıklarını” söyledi.

Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’ne olası başvuru yapmasının, Ankara’nın çıkarlarına olmadığını ileri süren Osadchiy, uluslararası hukuk ve kurallara sahip olduklarını belirtti.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasının kendileri için çok önemli olduğunu, müzakerelerin de en kısa zamanda anlaşmanın sağlanmasını hedeflemesi gerektiğinin altını çizdi.

Müzakerelerin, Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını belirten Kiprianu, uzun süreli çıkmazın da kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Kiprianu, “ülkenin yeniden birleşmesine olanak tanımayacak durumlara sürüklenme” tehlikesinden de söz etti.

Çözüm çabalarında, Rum halkına sağladığı ilkelere dayalı desteğinden dolayı da Osadchiy’e teşekkürlerini sunan Kiprianu, çözümü sağlamak için Rusya’nın yardımını beklediklerini ifade etti.