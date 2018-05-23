KKTC’nin özel televizyon kanallarından Kıbrıs Genç TV 21 yaşında…

Genç TV kuruluş yıldönümünü “20Birinci” sloganıyla 31 Mayıs Perşembe gecesi ElexusOtel’de düzenlenecek gala gecesiyle kutlayacak.

Saat 20.00’de kokteylle başlayacak geceye, KKTC yanında Türkiye’den ünlü isimler de katılacak.

Geceye konuk olacak isimler arasında Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Can Yılmaz’dan oluşan Arif V 216 ekibi yanında, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Modacı

Raşit Bağzıbağlı, ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca, Sami Hamidi, Lütfiye Özipek ve TRT’nin unutulmaz ismi Bülend Özveren de bulunuyor.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, “21.yaşında 21. yüzyıl televizyonculuğunu amaçladıklarını” belirterek, halkı gala gecesine davet etti.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Birinci de, “21. yıl yeni hedeflerin yılı olacak” dedi.

