Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102303
ALTIN
201.071
DOLAR
4.8461
STERLİN
6.4722
EURO
5.6750
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
banner256
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

Kıbrıs Genç TV 21 yaşında

KKTC’nin özel televizyon kanallarından Kıbrıs Genç TV 21 yaşında…

Kıbrıs Genç TV 21 yaşında

KKTC’nin özel televizyon kanallarından Kıbrıs Genç TV 21 yaşında…

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
Kıbrıs Genç TV 21 yaşında

KKTC’nin özel televizyon kanallarından Kıbrıs Genç TV 21 yaşında…

Genç TV kuruluş yıldönümünü “20Birinci” sloganıyla 31 Mayıs Perşembe gecesi ElexusOtel’de düzenlenecek gala gecesiyle kutlayacak.

Saat 20.00’de kokteylle başlayacak geceye, KKTC yanında Türkiye’den ünlü isimler de katılacak.

banner277
Geceye konuk olacak isimler arasında Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Can Yılmaz’dan oluşan Arif V 216 ekibi yanında, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Modacı

Raşit Bağzıbağlı, ünlü oyuncular Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca, Sami Hamidi, Lütfiye Özipek ve TRT’nin unutulmaz ismi Bülend Özveren de bulunuyor.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, “21.yaşında 21. yüzyıl televizyonculuğunu amaçladıklarını” belirterek, halkı gala gecesine davet etti.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Birinci de, “21. yıl yeni hedeflerin yılı olacak” dedi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''
Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''
DAÜ’de yurt binasında yangın…
DAÜ’de yurt binasında yangın…
1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
Devpa Çemberi 11 saat kapanacak
Devpa Çemberi 11 saat kapanacak
CTP’nin Girne Belediye Meclisi adayları hazır
CTP’nin Girne Belediye Meclisi adayları hazır
“kurlara Etki Konusunda İmkanlar Sınırlı”
“kurlara Etki Konusunda İmkanlar Sınırlı”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Disi’yi Ziyaret Etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Disi’yi Ziyaret Etti
“umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor
“umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor
Sol Hareket, Fazıl Önder’i Anacak
Sol Hareket, Fazıl Önder’i Anacak
Yerel Seçime Doğru.. Güngördü, Esnaf Ve ZanaatkÂrlarla Sohbet Etti
Yerel Seçime Doğru.. Güngördü, Esnaf Ve ZanaatkÂrlarla Sohbet Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim