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14 Mayıs 2017 Pazar 07:30

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği Anneler Günü Buluşması Gerçekleştirdi

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği Anneler Günü Buluşması Gerçekleştirdi
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Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), 2017’de doğum yapmış ihtiyaçlı anne ve bebekleri yararına Anneler Günü Buluşması gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, buluşmada GEKAD Genel Başkanı Hatiç Kürşad tüm annelerin anneler gününü kutlayarak, annelerin çocukları için herşey olduğunu vurguladı.

Kürşad, mutlu annenin mutlu çocuk, sağlıklı annenin sağlıklı çocuk, kültürlü annenin kültürlü çocuk demek olduğunu bu yüzden de annelere yardımlarının her zaman süreceğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilisinin de hazır bulunduğu buluşmada, yaklaşık 40-50 bebekli ailenin bağış beklediği, özellikle bez ve mama ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu buluşma sayesinde en az 40 aileye yardım edilebileceği de eklendi.

Ayşe Hacımehmet ve Sinan Güzen’ın Kıbrıs şarkılarıyla destek verdiği buluşmada, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş da onur konuğu olarak bulundu.

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