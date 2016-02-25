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Kıbrıs-Ercan Uçağının Motoruna Kuş Girdi

Kıbrıs-Ercan Uçağının Motoruna Kuş Girdi

25 Şubat 2016 Perşembe 10:10
Kıbrıs-Ercan Uçağının Motoruna Kuş Girdi
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Kıbrıs-Ercan Uçağının Motoruna Kuş Girdi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girince Atatürk Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.

THY’nin TK-960 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağı, saat 07.00’da İstanbul’dan Ercan’a hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. İçinde 168 yolcusu bulunan uçak, kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne karşılaştı.

Uçağın bir motoruna kuş girmesi üzerine, kaptan pilot kuleye bilgi vererek geri döneceğini iletti. Uçak, saat 07.55’te Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi.

THY’nin teknik hangarına çekilen uçakta yapılan incelemede, bir motorundaki panellerde hasar oluştuğu tespit edildi. Uçağın 168 yolcusu ise saat 08.55’te başka bir uçakla Ercan’a

 
Son Güncelleme: 25.02.2016 12:15
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