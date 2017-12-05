“KIBRIS EFSANELERİ” VE “KIBRIS TÜRKÜLERİ” KİTAPLARI AKINCI’YA SUNULDU

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur “Kıbrıs Efsaneleri” ve “Kıbrıs Türküleri” adlı kitaplarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Öznur, Ali Nesim ile 2009 yılında Türkçe olarak yayınladıkları Kıbrıs Efsaneleri adlı kitabı genişletip İngilizce, Almanca bölümlerini de ekleyerek, 3 dilde yeniden okurla buluşturduklarını söyledi.Yazarın diğer kitabı ise Kıbrıs türkülerinin, sosyal, kültürel ve etnolojik incelemelerinden oluşuyor. Kıbrıs Türküleri adlı kitap da Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, yazara çalışmalarında başarı dileyerek, kültür ve tarihe ilişkin yayınların yabancı dillerde de yapılmasının önemli olduğunu belirtti.