Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı İstanbul’da Dalgalandı



İstanbul’da bir rezalet daha.Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı İstanbul’da dalgalandıBalkan Salon Atletizm Şampiyonası, 15 ülkeden 251 sporcunun katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Şampiyonada yine Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağı dalgalandı.İstanbul’da Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda üst üste dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti, Arnavutluk, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ, Moldova, Sırbistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan, Azerbaycan ve İsrail’den sporcular yarıştı.Toplam 24 branşta yarışların yapıldığı şampiyonada bir kez daha Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı dalgalandı. Etkinliğe Kıbrıs Cumhuriyeti yedi sporcu ile katıldı.Şampiyona’da Kıbrıs Cumhuriyeti 2 altın, 2’de gümüş madalya sahibi oldu.Kıbrıslı Türkler, Türkiye’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarına katılamazken bir kez daha Kıbrıslı Rumların etkinliğe kendi bayrakları altında katılması özellikle Kıbrıs’ın güneyinde bir kez daha sevinç gösterilerinin yapılmasına neden oldu.