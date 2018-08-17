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Kıbrıs Barmenler Kulübü, Ülke Turizmine Katkı Çabalarında Yeterli Destek Bulamadığını Açıkladı

Kıbrıs Barmenler Kulübü, “bir çok yarışmada aldıkları derecelerle ülke turizmine ve tanıtımına ellerinden gelen katkıyı fazlasıyla koymalarına rağmen”, turizme katkı çabalarında devletten maddi ve manevi destek bulamadığını açıkladı.

Kıbrıs Barmenler Kulübü, Ülke Turizmine Katkı Çabalarında Yeterli Destek Bulamadığını Açıkladı

Kıbrıs Barmenler Kulübü, “bir çok yarışmada aldıkları derecelerle ülke turizmine ve tanıtımına ellerinden gelen katkıyı fazlasıyla koymalarına rağmen”, turizme katkı çabalarında devletten maddi ve manevi destek bulamadığını açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:32
Kıbrıs Barmenler Kulübü, Ülke Turizmine Katkı Çabalarında Yeterli Destek Bulamadığını Açıkladı

 Kıbrıs Barmenler Kulübü, “bir çok yarışmada aldıkları derecelerle ülke turizmine ve tanıtımına ellerinden gelen katkıyı fazlasıyla koymalarına rağmen”, turizme katkı çabalarında devletten maddi ve manevi destek bulamadığını açıkladı.
Başkan Özgür Ayata, kulüp adına yayımladığı açıklamada, Dünya Barmenler Birliği’ne üyelik için gereken şartları oluşturdukları halde çalınan kapıların açılmadığı ve destek almadan KKTC’yi uluslararası bir organizasyona üye yapma imkanlarının bulunmadığını ifade etti.
Ayata, turizm elçisi olduklarının bilincinde, ülke turizmine en iyi şekilde hizmet etmeye, dünya standartlarında hizmet vermek için var güçleriyle çalışmaya ve imkanları dahilinde KKTC’yi alanlarında tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 17:42
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