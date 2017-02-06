KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ YAKIN DOĞU AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI HIZLANDI



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘den yapılan açıklamada; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak Yakın Doğu Akademesini kurmaktaki temel amaçlarının öncelikle Kıbrıs tarihi ve gerçekleri ile araştırma yapmak ve eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini geliştirmek olduğu belirtildi.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Yakın Doğu Akademisi Çalışmalarının Kıbrıs'ın yakın doğusunda konumlanmış ülkelerin çoğrafi-ekonomik ve demografik ve toplumsal özellikleri ile Kıbrıs arasındaki temel ilişkileri ele almak, geliştirmek bunlarla ilgili yayınlar yapmak olduğu ve dünya çoğrafyasında ise Kıbrıs geçmişinin önemi tekrardan vurgulandı.Yakın Doğu Akademisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin jeopolitik sorunu ile ilgili programlar geliştirip Kıbrıs ta yaşayan halkları bilinçlendirmek ve çözüm önerilerine katkıda bulunmaları için sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmayı planlıladıklarını belirten KAÜ yetkilileri , bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirttiler.