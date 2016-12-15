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15 Aralık 2016 Perşembe 13:54

KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TL’YE GEÇİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2017-2018 Akademik yılında harç uygulamasında Türk Lirasına geçiyor.

KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TL'YE GEÇİYOR
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 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TL’YE GEÇİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2017-2018 Akademik yılında harç uygulamasında Türk Lirasına geçiyor.

Daha önce akademik harç uygulamalarını Euro olarak gerçekleştiren, tüm öğrencilerden Euro olarak alınan ücretlerin TL olarak değiştiğini belirten KAÜ Yönetim Kurulu Üyeleri,Türkiye Cumhuriyeti (T.C) Cumhurbaşkanı kampanyasına da katkı koymak üzere para birimlerini TL olarak düzenlediklerini duyurdu.

KAÜ Yönetim Kurulu ‘’Öğrenciler Ekonomik Mağduriyet Yaşamasın’’

2017-2018 Akademik yılı itibariyle ,TL harç uygulamasına karar verdiklerini belirten KAÜ Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri de dövizdeki iniş çıkışlardan etkilenip mağduriyet yaşamamaları için, harç uygulamalarımızın TL olması adına çalışmalarımızı başlattık ve sonuçlandırdık.

Anavatan Türkiye’nin de başlatmış olduğu kampanyaya da destek verip birlik ve beraberlikle daha güçlü olabileceğimizi ortaya koyarak öğrencilerimizin döviz mağduriyeti yaşamaması adına bu kararı aldık.Köklü bir çözüm üretip bu müjdeli haberi öğrencilerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz şeklinde duygularını dile getirdiler.

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