Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı gerçekleşti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı açılışı 10 Ekim’de KAÜ Arabahmet Yerleşkesi’nde büyük katılım ile gerçekleşti.

İlk dersi Zerrin Akıncı’nın verdiği Akademik Açılış törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili, KAÜ ve GAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker’in hoş geldiniz konuşması ile devam etti.

Prof. Dr. Özgöker; ‘‘Yeni Akademik Yıla başlamanın heyecanını yaşıyoruz’’

Yeni Akademik Yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek hoş geldiniz konuşmasına başlayan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, törene katılanlara teşekkür etti.

Doç. Dr. Vehbi; ‘‘KAÜ, bilimin ışığında yüksek kalitede eğitim veriyor’’

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi KAÜ’nün vizyon, misyon ve değerlerini anlattığı konuşmasında, ‘‘Öncelikle sizleri Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar’ın aramızda olmamasından dolayı mesajını paylaşmak istiyorum: ‘Yeni akademik yılımızın resmi açılış gününde öğrencilerimize, hocalarımıza, idari personelimize, tüm ailemize başarılar ile dolu güzel bir yıl diliyorum.’ KAÜ, bilimin ışığında; yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermek, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak, küresel bilgi birikimine katkı sağlama vizyonuna sahip olduğunu belirten Vehbi, Lefkoşa Surlariçi’nde yer alarak bölgenin tarihi dokusu ve özelliklerini koruyup hayata kazandırmak, bölgenin eğitsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yönden gelişmesine katkı koymak, ulusal boyutta kültürel değerlerine sahip, küresel boyutta analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi misyon edindiğini kaydetti.

Nami; ‘‘Üniversitelerimiz ile bilimsel iş birlikleri ekonomik büyümenin bir parçasıdır’’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami; ‘‘2018-2019 Akademik Yılı umarım tüm KAÜ öğrencileri adına güzel tecrübelerle ve başarı ile geçer. Sokakları kültür ve tarih kokan Lefkoşa Surlariçi’ne yeniden kazandırılan bu tarihi binalarda önümüzdeki yıl içerisinde sürdürülecek olan akademik aktiviteler, tahmin ediyorum ki, gerek öğrenciler gerekse akademisyenler için faydalı olacağı kadar çok da keyifli olacaktır.’’ dedi. Nami konuşmasının devamında ‘‘Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açısından, ülkemize yapılan yatırımların, tıpkı burada olduğu gibi, katma değerlerinin yüksek olması çok önemlidir. Bununla birlikte, üniversitelerimiz ile bilimsel birçok alanda kurulması gereken iş birlikleri de, arzu ettiğimiz sürdürülebilir ekonomik büyümenin bir parçasıdır. Dolayısıyla, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin önümüzdeki akademik yılını, girişimcilik teması ile şekillendirmesini çok yerinde buluyorum.’’ belirtti. Ülkemizde, ekonomik değere dönüştürülebilecek nitelikleri kaynakaları dikkate alarak, doğru potikalarla sağlıklı bir ekonomik büyümeye ve toplumsal refah seviyesine ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Bakan Nami, ‘‘Yerel kanakları kısıtlı bir ada ekonomisine sahip olan ülkemizde, gerek sürdürülebilir ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik, gerekse kültürümüzün geleceğe taşınması için, belki de sahip olduğumuz en önemli kaynak, ‘bilimsel düşünebilme zekamızdır’ Bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak ve elbette bunu üretim hatta, birlikte üretim pekiştirmek bizleri daha sağlam bir ekonomik modele taşıyacaktır. Bu sebeple, girişimcilik teması ile başladığınız bu akademik içerisinde, sizlerden proaktif çalışmalar ve iş birlikleri bekliyoruz.’’ dedi.

Zerrin Akıncı’dan temalı açılış dersi: ‘‘Girişimcilik’’

Yapılan konuşmaların ardından ilk açılış dersini veren Zerrin Akıncı, girişimcilik, girişimci, avatanjları-dezavantajları, bugünkü dünyada girişimcilik, daha yaşanabilir bir dünya için ego sistemden eko sisteme dönüşüm, presencing ve prensipleri ana başlıklarına değindi.

Zerrin Akıncı konuşmasına ‘‘Girişimcilik için tam ve net bir tanım yapmak çok mümkün değildir. Kelimenin ilk olarak orta çağda kullanılan ‘entreprendere’ kelimesinden geldiği bilinmektedir. Risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirebilme ve tüm bunları hayata geçirme süreci olarak tanımlanabilir’’ şeklinde başlayarak girişimciliğin toplumlar için önemi; o toplum içerisindeki tüm ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygun yatırımların yapılması; istihdam, gelir ve yaşam kalitesinin artması olduğunu kaydetti. Akıncı, temel olarak girişimci özelliklerini; Girişken, çalışkan, yaratıcı, esnek olabilen, liderlik ve sorun çözme yeteneğine sahip, bilgi sahibi, araştırmacı ve gelişime açık olması gerektiğini söyledi. Girişimciliğin çeşitli avantajları ve dezavantajları olduğunu, girişimcinin işe başlamadan önce ve başladıktan sonra bu avantaj ve dezavantajların farkında olması gerektiğini; girişimciliğin temelinde risk olduğunu belirten Akıncı, presencing prensiplerinden söz etti.

Zerrin Akıncı, konuşmasının sonuna doğru ‘‘Toplumlarda zorlukları fırsata çevirebilen, kendilerini yaptıkları işleri dönüştüren ve toplumların dönüşmesine yardımcı olan birçok girişimci vardır. Bu kişiler oturdukları yerden hayıflanmak yerine, çalışıp, farklı noktalardan bakarak, yeniliklere açık tuttukları zihinleriyle yaratıcı çözümler bulurlar’’ diyerek ‘‘Bugün size yeni dünyada girişimcilikle ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bu bilgiler çok kısıtlı ve başlangıç aşamasında olsa da umarım yeni döneme başlarken geleceğinizi şekillendirmenizde size yardımcı olur. Farklı bölümlerde okuyor, farklı kültürlerden geliyor ve farklı yerlerde hayatınızı devam ettirecek olabilirsiniz. Ancak her nerede ne yapıyor olursanız olun, değişimi yaratacak olan sizlersiniz. Bunun bilincinde, kendinizle, çevrenizle ve toplumla kaliteli diyaloglar kurarak, daha iyi bir dünya yaratmak için adımlar, atmanızı dilerim’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen program sonunda konuşmacılara plaket takdimi gerçekleştirilirken, KAÜ Yeşil Alan’da kokteyl ile son buldu.