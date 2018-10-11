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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açıldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açıldı

11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açıldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı, KAÜ Arabahmet Yerleşkesi’nde dün düzenlenen törenle açıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de katıldığı açılışta ilk dersi moda tasarımcısı Zerrin Akıncı verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker’in hoş geldiniz konuşmasıyla devam etti. Yeni Akademik Yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek konuşmasına başlayan Özgöker, törene katılanlara teşekkür etti.

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi de konuşmasında, KAÜ’nün vizyon, misyon ve değerlerini anlattı. KAÜ, bilimin ışığında, yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermek, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak, küresel bilgi birikimine katkı sağlama vizyonuna sahip olduğunu belirten Vehbi, Lefkoşa Surlariçi’nde yer alarak bölgenin tarihi dokusu ve özelliklerini koruyup hayata kazandırmak, bölgenin eğitsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yönden gelişmesine katkı koymak, ulusal boyutta kültürel değerlerine sahip, küresel boyutta analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi misyon edindiğini kaydetti.

Zerrin Akıncı ise “Girişimcilik” temalı dersinde, girişimcilik, girişimci avatanjları-dezavantajları, bugünkü dünyada girişimcilik, daha yaşanabilir bir dünya için ego sistemden eko sisteme dönüşüm, presencing ve prensipleri ana başlıklarına değindi.

Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen program sonunda konuşmacılara plaket takdimi gerçekleştirildi.
 

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:19
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