Kıbrıs Ak Ocaklar Kıbrıs Müzakerelerini Değerlendirdi

Kıbrıs Ak Ocaklar Derneği Başkanı Levent Kanioğluları, iki toplumun güven ve huzurunu sağlayacak bir anlaşmaya destek vermekle birlikte, daha önce yaşananlardan dolayı, “kaygıları yok sayarak sırf bir tarafın memnuniyetini içerecek bir anlaşmayı” reddedeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Ak Ocaklar Derneği Başkanı Levent Kanioğluları, iki toplumun güven ve huzurunu sağlayacak bir anlaşmaya destek vermekle birlikte, daha önce yaşananlardan dolayı, “kaygıları yok sayarak sırf bir tarafın memnuniyetini içerecek bir anlaşmayı” reddedeceklerini kaydetti.

Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında şu anda “iyi niyet” göstermeyenlerin, gelecekteki amaçlarını tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Kanioğluları, “Bu sebeple karşı tarafın da bir an önce afakî isteklerini asgari seviyeye çekerek bir çözüm konusunda adım atmasını bekliyoruz, yoksa netice zirvesi olan bu zirve tamamen ayrılmayı perçinleyecektir” dedi.