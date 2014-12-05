Kıbrıs AB Derneği: “Pervin Gürler’in Yaptığı Açıklama KKTCc Anayasasına Aykırıdır”

“KISA VADELİ ÇÖZÜM KARARIN GERİ ALINMASIDIR. KÖKLÜ ÇÖZÜM GEÇİCİ 10. MADDENİN KALDIRILIP POLİSİN SİVİL OTORİTEYE BAĞLANMASIDIR”

Kıbrıs AB Derneği, Polis Müdür Vekili Pervin Gürler’in “ bundan sonra milli törenlerde günün anlam ve önemini belirtenler haricinde pankart açılmasına izin verilmeyeceğini, vatandaşların en temel hakkı olan ifade ve gösteri hakkının polis tarafından kısıtlanacağını” ifade ettiğini ileri sürerek, “Sn. Gürler’in açıklaması anayasanın ilgili maddelerine aykırıdır” iddiasında bulundu.

Kıbrıs AB Derneği Başkanı Mustafa Damdelen, yazılı açıklamasında, Anayasa’nın bazı maddelerini anımsatarak, polisin anayasaya uygun davranmak mecburiyetinde olduğunu belirtti.

“Sn. Gürler eğer bu açıklamayı kendi inisiyatifi ile yapmışsa anayasaya ters düştüğü için kısıtlama kararını geri almalıdır. Kısa vadeli çözüm budur. Eğer Sn. Gürler’e üstleri emrettiyse anayasaya aykırı bu emri uygulamama hakkı vardı. Sn. Gürler emre itiraz etmiş ve buna rağmen yazılı emir almış ise anayasaya göre ancak o zaman sorumluluk taşımayacaktır. Bu konunun netleşmesinde şeffaflık adına fayda vardır” diyen Damdelen, Türkiye’deki barışçıl gösterilere karşı orantısız güç kullanma yanlışının Kuzey Kıbrıs’a taşınmaması gerektiğini ifade etti. Damdelen, şunları da savundu:

“Geçici 10. Madde kaldırılıp polisin sivile bağlanması sorunu köklü çözecektir.

Kısa vadeli çözüm Sn. Gürler’in yaptığı açıklamayı geri almasıdır. KAB olarak Anayasa değişikliği referandumunda Geçici 10. Maddenin kaldırılmasında ısrarlıydık. Köklü çözüm ve bu sürdürülemez durumun düzeltilmesi, geçici 10. maddenin kaldırılıp polisin sivil otoriteye bağlanması ile gerçekleşecektir.”